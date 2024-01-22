الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير تغذية يكشف أهمية تناول البقدونس للحفاظ على الكلى

البقدونس
البقدونس

كشف الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، أهمية تناول البقدونس لمريض الكلى أو من يريد الحفاظ عليها، مؤكدًا أنه يجب أن يدخلها في طبق السلطة والتبولة وسلطة الجبنة.

وقال، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، إنه يجب أن يعود الناس لاحترام المياه وضرورة شرب كميات كبيرة منه خاصة في فصل الشتاء، محذرًا من نسيان المياه، مؤكدًا أن كل ما هو سابق التصنيع سواء أكلًا أو شربًا يعتبر كارثة بالنسبة للكلى.

وجبات مفيدة للأطفال في سن عام

وتابع، أن الأطفال في سن عام تحتاج طعام سوائل مثل بيضة مقلية وقطع طماطم ويتم فت بعض العيش فيها وإضافة ملح قليل، أو شعرية باللبن، أو بليلة باللبن، أو البطاطا المسلوقة بمياه قليلة.

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