خبير تغذية: 3 عوامل لنجاح دايت الشتاء.. وأهم الأطعمة المساعدة على الحرق

يسعى الكثيرين لاتباع نظام غذائي صحي وانقاص الوزن الزائد من أجل الحصول على قوام مثالي ورشيق، بالإضافة إلى المحافظة على الصحة وتجنب مخاطر السمنة، لكن الشعور ببرودة الشتاء والإحساس بالجوع يعيق العديد من الأشخاص على الاستمرار في نظام الريجيم الخاص بهم.

موسم الاضطرابات العاطفية

وتحدثت الدستور مع محمد عبده، خبير التغذية العلاجية الذي أشار إلى أن فصل الشتاء هو موسم الاضطرابات العاطفية (‏Seasonal Affective Disorder) وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتأثير على الوزن خلال هذه الفترة. مشيرًا إلى أن هذه الحالة المزاجية سيئة ويمكن أن تسبب الاكتئاب في بعض الأحيان. كما أنها تصيب النساء أكثر من الرجال.

وأوضح (عبده) أن السبب العلمي للاضطرابات العاطفية هذه يثير الكثير من الجدل بين كل المؤسسات العلمية سواء بالأثبات أو النفي ولكن تم اختصارها في الآتي:

"أولا: الساعة البيولوجية المسؤولة عن مواعيد النوم وتحديد نشاطك اليومي وهي تكون في أقل مستوياتها في فصل الشتاء. ثانيا: نقص فيتامين د الذي يعمل على إنقاص هرمون السيروتينين (هرمون السعادة) وهو ما يسبب الإحباط وهو ما يحدث عندما يتعرض الفرد لموقف حزين ( والحزن أهم سبب من أسباب فشل الدايت )".

كما أضاف خبير التغذية العلاجية للدستور أن أنه من بين أسباب الاضطرابات العاطفية هو الخلل في إنتاج هرمون النوم "الميلاتونين" والمسؤول عن إنتاجه هي الساعة البيولوجية التي تتأثر بسبب اختلاف عدد ساعات الظلام ف الشتا.

عوامل دايت الشتاء الناجح

لذلك، أشار عبده إلى أهم 3 عوامل للقيام بدايت الشتاء بنجاح وهما التركيز على فيتامين د سواء من خلال تناول الأطعمة الغنية به مثل البيض والأسماك ومنتجات الألبان، أو من خلال المكملات الغذائية التي تحتوي عليه، أو عن طريق التعرض لأشعة الشمس.

أما عن العامل الثاني فقال محمد عبده للدستور إنه يتلخص في مساعدة الجسم على الحفاظ على درجة حرارته الداخلية بشكل مستمر وذلك عن طريق تناول المشروبات الساخنة بدون سكر مثل الكاكاو باللبن واللبن الدافئ والينسون والكركدية والحلبة السادة أو بالحليب والنسكافية. هذا بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة الرياضة والحركة.

وفيما يخص العامل الثالث من عوامل نجاح دايت الشتاء هو الاعتماد على النشويات (الكربوهيدرات المعقدة) لأنها غنية بالألياف التي تظل لفترة أطول في المعدة قبل الهضم وهو ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة. ومن بين هذه الأطعمة (الأرز البني والبطاطس والبطاطا والشوفان والعدس).

الأطعمة والمشروبات التي تساعد على الحرق

كشف محمد عبده، خبير التغذية العلاجية، عن أكثر الأطعمة والمشروبات التي تساعد على الحرق والتي يمكن التركيز عليها خلال دايت الشتاء وهما نوعين الأول هو الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الفواكه والخضروات، والكربوهيدرات المعقدة مثل الحمص والدرة المشوي والشوفان والشعير.

المعاملة النفسية السيئة

أكد (عبده) للدستور أنه من خلال عمله مع آلاف الحالات فإن العامل المشترك في فشل 70% من الأشخاص في الدايت هي المعاملة النفسية السيئة خاصة عند عدم الالتزام بالدايت "فأنا كحالة بوظت، هل محتاج حد يوبخني؟!". مشيرًا إلى أن الدايت مثل الحياة العادية أحيانًا نقف بها أو نعود خطوة للوراء ثم ننطلق للأمام.

وأضاف أن توبيخ الشخص على عدم التزامه بالدايت يمكن أن يجعله يعزف عن الدايت نهائيًا، لكن تشجيعه على البدء من جديد سيجعله مصمم على النجاح في الدايت.

وشدد (عبده) على ضرورة إعطاء الشخص أطعمة يحبها في الدايت ولا يجوز السير على خطى واحدة مع كل الحالات، ففي إحدى الحالات التي تعامل معها على سبيل المثال هي طفلة لا تحب تناول المأكولات المصرية المعروفة كالبطاطا والبطاطس والفول والفواكه والزبادي.

ولا تأكل سوى البيتزا والكريب والبطاطس المقلية والدجاج بالفيجيتار والمكرونة وخبز التوست، وبالتالي فلا يجوز إجبارها على تناول الأطعمة العادية لأنها لن تلتزم بها.

لهذا السبب بدأ (عبده) في وضع نظام غذائي مناسب لما تفضله عن طريق عمل بيتزا من خبز التوست البني عن طريق وضع فوقه القليل من الطماطم والزبدة وقطع الدجاج في وجبة الإفطار. كما أنها تحب المكسرات والبليلة فبدأ في تحفيزها على إعداد وصفات تشبه الأرز باللبن وذلك باستخدام المكسرات والبليلة وهكذا إلى أن استطاعت انقاص وزنها بنجاح.