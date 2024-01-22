خبير تغذية يكشف مفاجأة عن فوائد الباذنجان والقلقاس

وجه الدكتور مجدي نزيه، خبير تغذية، نصائح عدة لتناول الطعام الصحي، مؤكدًا أن "العيش البلدي" هو الخبز المثالي، كما أن "طبق السلطة الخضراء" لا بد أن يوجد مع كل وجبة، ولا بد أن تكون مكونًا من 5 أنواع.

قلقاس

وأكد خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن المادة المخاطية في القلقاس تقي من السرطانات، كما أن به تركيبة نشا، وكذلك البطاطا حتى تدفئ الجسم، موضحًا أن المادة المخاطية الموجودة بالقلقاس تتواجد في فصل الصيف في البامية والملوخية مع الفيتامينات والمعادن.

الباذنجان

العادات الخاطئة في الطعام تسبب مشاكل للإنسان

وتابع: "العادات الخاطئة في الطعام والتدخل الجيني يتسبب في مشاكل الإنسان"، مشيرًا إلى أن الأغذية الرافعة للمناعة في فصل الشتاء قال إنها تتركز في البصل والثوم والكرات، على أن يكونوا أساسيين في طبق السلطة الخضراء، والثوم الجرعة المؤثرة في اليوم هي 30 جرامًا ويمكن تقسيمها على مدار اليوم.

وأوضح أن الباذنجان به مركب عضوي نادر يسمى الأستيل كولين وهي في منتهى الأهمية لتوصيل الكهرباء للدماغ، كما أن الباحثين قالوا إنه يؤخر ظهور آل زهايمر، وأكد أنه كان يوصف لمن يعاني من مشاكل عقلية.