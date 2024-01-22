الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير تغذية يكشف مفاجأة عن فوائد الباذنجان والقلقاس

الباذنجان
الباذنجان

وجه الدكتور مجدي نزيه، خبير تغذية، نصائح عدة لتناول الطعام الصحي، مؤكدًا أن "العيش البلدي" هو الخبز المثالي، كما أن "طبق السلطة الخضراء" لا بد أن يوجد مع كل وجبة، ولا بد أن تكون مكونًا من 5 أنواع.

قلقاس

وأكد خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن المادة المخاطية في القلقاس تقي من السرطانات، كما أن به تركيبة نشا، وكذلك البطاطا حتى تدفئ الجسم، موضحًا أن المادة المخاطية الموجودة بالقلقاس تتواجد في فصل الصيف في البامية والملوخية مع الفيتامينات والمعادن.

الباذنجان 

العادات الخاطئة في الطعام تسبب مشاكل للإنسان

وتابع: "العادات الخاطئة في الطعام والتدخل الجيني يتسبب في مشاكل الإنسان"، مشيرًا إلى أن الأغذية الرافعة للمناعة في فصل الشتاء قال إنها تتركز في البصل والثوم والكرات، على أن يكونوا أساسيين في طبق السلطة الخضراء، والثوم الجرعة المؤثرة في اليوم هي 30 جرامًا ويمكن تقسيمها على مدار اليوم.

وأوضح أن الباذنجان به مركب عضوي نادر يسمى  الأستيل كولين وهي في منتهى الأهمية لتوصيل الكهرباء للدماغ، كما أن الباحثين قالوا إنه يؤخر ظهور آل زهايمر، وأكد أنه كان يوصف لمن يعاني من مشاكل عقلية.

خبير التغذية القلقاس السرطانات الباذنجان يؤخر ظهور آل زهايمر توصيل الكهرباء للدماغ

مواد متعلقة

ما سر استخدام الأقباط لأكلة القلقاس في عيد الغطاس؟

القلقاس والشلولو .. أكلات لها مدلول خاص في طقوس الأقباط

خبير تغذية: 3 عوامل لنجاح دايت الشتاء.. وأهم الأطعمة المساعدة على الحرق

"الدايت الواقعي الأفضل".. خبير تغذية علاجية يوضح أبزر أخطاء "الريجيم"

"يعشق الملوخية والكشري".. صحفي كندي يرفض مغادرة مصر بعد إقامة 21 عامًا

الأكثر قراءة

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضى (صور)

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ والغازات

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

"الشيطان شاطر".. اعترافات صادمة من قاتل مطربة شهيرة بفيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس