الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: علينا الحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الماضية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس  السيسي، خلال لقائه عددًا من المسئولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، إن المصريين عليهم الحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الماضية، معبرًا: "هل كانت مصر تستطيع تحمل أوضاعها في 2013؟، وهل كان المواطنون على أتم استعداد لتحمل التغيير في هذا التوقيت؟".

عمليات الإصلاح 

وأكد، أن الدولة المصرية كان الأفضل لها أن تتحمل نتائج التحرك، ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض العوائق والأزمات أثناء عملية الإصلاح.

 

وأضاف: "لا نستطيع البدء في الصناعة دون توفير الطاقة والكهرباء، لذا التحرك سريعًا والانطلاق كانت خطوات ضرورية من أجل السير على خطى الإصلاح".

 تطوير مصر 

وأشار إلى أنه حدث تطور كبير في صلابة الإنسان المصري، حيث أصبح المواطن لديه القدرة على التحمل عن السنوات الماضية.

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