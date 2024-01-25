الخميس 25 يناير 2024
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أستاذ علوم سياسية: رسالة الرئيس السيسي للشعب المصري مهمة

إكرام بدر الدين
إكرام بدر الدين

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي مفاداها أن كل الشعب المصري مسؤول عن أمن البلاد ومستقبلها واستقرارها وتقدمها، هي رسالة مهمة من الرئيس، لا سيما أنها جاءت في مناسبة هامة وهي الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة.

وأضاف بدر الدين، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز": من الرسائل الهامة للرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار مسؤولية الشعب المصري ككل عن مواجهة التحديات والصعوبات، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بالقيادة فقط أو الحكومة فقط، بل هي مسؤولية الجميع.

وتابع، أنه يمكن أيضًا في هذا الإطار الإشادة بقدرة الشعب المصري على تحمل الصعوبات سواء الصعوبات الإقليمية أو صعوبات التطورات الدولية، وسواء كانت من النواحي السياسية أو الاقتصادية أو التنموية.

وأوضح، أن الرئيس السيسي، أشار إلى أن الحدود المصرية من جميع الجهات مشتعلة، حيث أننا رأينا التطورات التي تحدث والأزمات في المنطقة والإقليم، وأخيرًا الأحداث التي تدخل شهرها الرابع في قطاع غزة.

وأكد، أن هناك ثقة من جانب القيادة السياسية في قدرة الشعب المصري على مواجهة هذه الصعوبات وأن تتضافر الجهود للتغلب على هذه التحديات، سواء تحديات تنموية أو اقتصادية أو سياسية أو تحديات أمنية.

اكسترا نيوز الشعب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي التحديات الصعوبات

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