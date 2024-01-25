الكرملين: زيارة بوتين إلى كالينجراد ليست رسالة موجهة للناتو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها،اليوم الخميس، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى كالينجراد ليست رسالة موجهة إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك نقلًا عن الكرملين.

الأجهزة الأمنية تتخذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الرئيس الروسي خلال الزيارة

وأكد الكرملين، أن الأجهزة الأمنية تتخذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الرئيس الروسي أثناء زيارته إلى كالينجراد.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن مناقشة معايير الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس، تصرف الانتباه عن الأمر الرئيس وهو الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف لافروف أن "المقترحات المطروحة: دعنا نأخذ راحة لمدة أسبوعين أو شهرين، شرط أن تعيدوا إلينا الرهائن، والطرف الآخر يقول: سنعيدهم، ولكن ليس كل الرهائن".



واعتبر خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن "التفاوض على وجه التحديد هو ما يصرف الانتباه عن جوهر المشكلة، ويجب أن يكون الجوهر وقفًا فوريًا لإطلاق النار".