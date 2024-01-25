مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل الاجتماع الدولى بكازاخستان لبحث الأوضاع فى سوريا

كشف خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، عن تفاصيل أعمال الاجتماع الدولي الـ21 حول سوريا بالعاصمة الكازاخستانية، مشيرًا إلى أن الهدف من الاجتماع سحب الوجود الأجنبي من سوريا.

وأضاف هملو، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما تمت تلاوته في البيان الختامي في اجتماع الجولة الحادية والعشرين الدولي حول سوريا، هو جديد قديم، ولا يخرج عن الاجتماعات السابقة بالتأكيد على وحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم وديارهم مرة أخرى، بجانب التأكيد على وصول المساعدات إلى مناطق الشمال السوري.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه تم التأكيد أيضًا على ضرورة توافر الجهود لإيجاد حل للأزمة السورية، إضافة إلى التأكيد لعودة اجتماعات اللجنة الدستورية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة كان هناك كثير من علامات الاستفهام حول انعقادها باعتبار وزارة خارجية كازاخستان أعلنت قبل عدة أشهر عن أن هذا الاجتماع هو الأخير.