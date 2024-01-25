الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل الاجتماع الدولى بكازاخستان لبحث الأوضاع فى سوريا

خليل هملو
خليل هملو

كشف خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، عن تفاصيل أعمال الاجتماع الدولي الـ21 حول سوريا بالعاصمة الكازاخستانية، مشيرًا إلى أن الهدف من الاجتماع سحب الوجود الأجنبي من سوريا.

وأضاف هملو، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما تمت تلاوته في البيان الختامي في اجتماع الجولة الحادية والعشرين الدولي حول سوريا، هو جديد قديم، ولا يخرج عن الاجتماعات السابقة بالتأكيد على وحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم وديارهم مرة أخرى، بجانب التأكيد على وصول المساعدات إلى مناطق الشمال السوري.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه تم التأكيد أيضًا على ضرورة توافر الجهود لإيجاد حل للأزمة السورية، إضافة إلى التأكيد لعودة اجتماعات اللجنة الدستورية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة كان هناك كثير من علامات الاستفهام حول انعقادها باعتبار وزارة خارجية كازاخستان أعلنت قبل عدة أشهر عن أن هذا الاجتماع هو الأخير.

القاهرة الإخبارية كازاخستان سوريا الشمال السوري

مواد متعلقة

"العقاد": لم يتبق من المرافق الصحية بغزة إلا مجمع ناصر الطبى والمستشفى الأوروبى

الفصائل الفلسطينية تستهدف دبابتى ميركافا غرب خان يونس

القاهرة الإخبارية: قصف عنيف للمدفعية الإسرائيلية على مناطق وسط وغرب خان يونس

وزير الخارجية البريطانى: يجب أن يرى الفلسطينيون أفقًا سياسيًا لإقامة دولتهم

الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولى فشل فى تطبيق القانون الدولى

اشتباكات عنيفة مع الاحتلال غرب وجنوب خان يونس

حزب الله يستهدف مزارع شبعا المحتلة بالصواريخ ويحقق إصابات مباشرة

صفارات الإنذار تدوى فى غلاف غزة للمرة الأولى منذ أربعة أيام

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

مع أنباء رفض الرئيس السيسي اتصال نتنياهو.. صحف عالمية: إسرائيل أثارت غضب مصر

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

واشنطن بوست: الحكم الأولى لمحكمة العدل الدولية سيكون ضد إسرائيل