الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طرح سلع غذائية بأسعار مدعمة وتحرير 110 محاضر لمخالفات تموينية بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار
مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود رؤساء الوحدات المحلية في توفير المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقًا للوفرة والاتاحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

 يأتي ذلك ضمن تطبيق مبادرة " تخفيض الأسعار"، ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار.

 التشديد على ضرورة التواجد الميداني لضبط الأسواق والأسعار وضمان عدم المضاربة 

وشدد محافظ  المنيا، على ضرورة التواجد الميداني من جانب رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات الرقابية بشكل مستمر لضبط الأسواق والأسعار وضمان عدم المضاربة والتجاوز في أسعار السلع الغذائية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تسول له نفسه احتكار او اخفاء السلع عن المواطنين تحقيقًا للصالح العام.

توزيع كراتين مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية في ضبط الأسواق والرقابة على أسعار السلع، حيث تواصل الوحدات المحلية جهودها في توزيع كراتين مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للكرتونة، ففي مركز ومدينة ملوى تم توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية تضم ( 2 ك سكر - كيلو أرز - كيلو مكرونة - باكو شاى)، حيثُ شملت أعمال التوزيع منطقة ( ديمنيكو ـ ٢٦يوليو ـ الملكية القبلية ـ أبو نبيل ـ وبورسعيد بحى شرق المدينة)، وفى ديرمواس تم طرح 1000 كرتونة بالمنطقة المحيطة بمستشفى الحميات وعزبة آدم، وفى مركز مطاى واصلت الوحدة المحلية جهودها في توفير السلع المدعمة بمنفذي بيع حي شمال وحي جنوب المدينة ومنافذ القري، واستمرت الوحدة المحلية لمركز مغاغة توزيع كميات من السلع الغذائية بالمنافذ المتنقلة بحديقة الفتح وطرح سكر بسعر 27 ج للكيلو تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

 حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية في 3 مراكز


وفى ذات السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز (أبوقرقاص ـ المنياـ مغاغة) حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث ومفتشي التموين، لضبط كافة المخالفات والتأكد من تطبيق منظومة الخبز والالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 96 محضرا للمخابز البلدية منها 81 محضرا بأبوقرقاص،15 محضرا بالمنيا، حيث جاءت المحاضر ما بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة - عدم اعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم صرف بون ـ عدم وجود سجل)، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لعدد من المحلات التجارية بمركز مغاغة ما بين بيع بأسعار أزيد من السعر المقرر وأخرى لعدم توافر فواتير.


وفى مركزى ( بنى مزارـ ملوى) واصلت الوحدات المحلية جهودها في الرقابة على الأسواق لتحقيق الانضباط ومتابعة الالتزام بالتسعيرة المقررة دون أي زيادة كما وردت بالقرارات المنظمة لهذا الشأن، ففى مركز بنى مزار تم تحرير 10 محاضر بمجال الأسواق بقرية بنى صامت ما بين (عدم وجود شهادات صحية - عدم مراعاة الاشتراطات المهنية - بيع منتجات بدون تصريح)، إلى جانب إعدام ٧٠ كيلو مواد غذائية فاسدة، كما تم ضبط ومصادرة 26طن من الأرز، و9 أطنان من السكر بمجلس قروى تندة بمركز ملوى وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا
مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا
مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا
مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا
مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا
مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا
مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا
مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا
مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا
مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا
مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا
مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا
مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا
مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا
المنيا مبادرة خفض الأسعار سلع غذائية مدعمة تحرير 110 مخالفة مراكز المنيا

مواد متعلقة

ختام دورة التسويق الإلكترونى لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم فى المنيا

39 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على المخابز بأبوقرقاص فى المنيا

إزالة 46 حالة تعد ومخالفات بناء في المنيا

ورشة تبادل خبرات بين شركتي "مياه المنيا والفيوم" في مجال التوعية

المنيا تتلقى خطاب شكر تقديرا لجهودها في الرد على الشكاوى

22 ألف منتفع بالتأمين الصحي وفحص 3769 تظلم"تكافل وكرامة" خلال 2023 بالمنيا

محافظ المنيا يعطي إشارة البدء لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات

توزيع 7 آلاف شنطة سلع غذائية ضمن مبادرة خفض الأسعار بملوي

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

رسميًا.. الزمالك يتعاقد مع جوميز لتدريب الفريق

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة