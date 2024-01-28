الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام دورة التسويق الإلكترونى لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم فى المنيا

ختام فعاليات الدورة
ختام فعاليات الدورة التدريبية بمديرية العمل بالمنيا

اختتمت مديرية العمل بالمنيا، فعاليات الدورة التدريبية عن "التسويق الإلكتروني" بمركز التدريب المهني تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لأسواق العمل داخليا وخارجيا، ضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية على المهن التي يحتاجها سوق العمل المحلية.

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، أن دورة التسويق الإلكتروني استمرت 22 يومًا، وفى ختامها تم تقديم مشروعات للمتدربين من الجنسين، وعددهم 20 متدربًا، مشيرة إلى أن التدريب يأتي وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة العمل وعدد من الجهات الشريكة ومن خلال المنحة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP بالاشتراك مع مؤسسة راك للتدريب وجامعة دراية، لتدريب أبناء المحافظة.

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المنيا مديرية العمل بالمنيا دورة التسويق الألكتروني مركز التدريب المهني تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم

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