ختام دورة التسويق الإلكترونى لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم فى المنيا

اختتمت مديرية العمل بالمنيا، فعاليات الدورة التدريبية عن "التسويق الإلكتروني" بمركز التدريب المهني تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لأسواق العمل داخليا وخارجيا، ضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية على المهن التي يحتاجها سوق العمل المحلية.

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، أن دورة التسويق الإلكتروني استمرت 22 يومًا، وفى ختامها تم تقديم مشروعات للمتدربين من الجنسين، وعددهم 20 متدربًا، مشيرة إلى أن التدريب يأتي وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة العمل وعدد من الجهات الشريكة ومن خلال المنحة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP بالاشتراك مع مؤسسة راك للتدريب وجامعة دراية، لتدريب أبناء المحافظة.

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