السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة الصحة المهنية بالمنيا

إطلاق مبادرة سلامتك
إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا لمديرية العمل بالمنيا

أعلنت مديرية العمل بالمنيا، عن إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، بحضور ممثلي 35 شركة، وأكثر من 150 من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة العمل بالمنيا، أن المبادرة تهدف إلى التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت والأنشطة المختلفة بالمحافظة، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في منع الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاج.

وأضافت أن المبادرة تتضمن عقد عدد من المحاضرات التثقيفية للتعريف بلجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تشكيل الأجهزة الوظيفية للسلامة، والقواعد والإجراءات اللازمة لتدريبهم، وإلقاء الضوء على دور كل من لجنة السلامة والجهاز الوظيفي في حماية العمال من الحوادث والإصابات والحفاظ على المنشآت ورأس المال وذلك لسير العملية الانتاجية وزيادة الدخل للعاملين، وكذلك التحقيق في الحوادث للتعرف على أسبابها ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها، ودور السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على العنصر البشري والمنشآت.

إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا لمديرية العمل بالمنيا
إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا لمديرية العمل بالمنيا
إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا لمديرية العمل بالمنيا
إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا لمديرية العمل بالمنيا
المنيا مديرية العمل مبادرة سلامتك تهمنا ثقافة السلامة والصحة المهنية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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