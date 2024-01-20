إزالة وإيقاف 31 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمراكز المنيا

نفَّذت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، حملات مكثفة لإزالة التعديات بمختلف أنواعها تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتأكيده على عدم التهاون والتصدي الفوري لكل أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء، موجهًا برصد المخالفة والتعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية ببني مزار نفذت 17 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف، حيث قام محمد عيد، رئيس حي غرب ومسئول الزراعة وإدارة الإزالات والإشغالات بإزالة حالتيّ تعدٍ على أرض زراعية بحوض امين وحوض سوارس على مساحة قيراط و١٠ أسهم.

كما قام يسرى محمد عبدالمجيد نائب رئيس المركز وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات بالمركز والحسينية بإزالة ٥ حالات تعدٍ على أرض زراعية بدائرة الوحدة خارج الحيز العمراني على مساحة قيراطين و١٨سهمًا بحوض الساحل وحوض النشوة وحوض المرزا، وإيقاف ٥ حالات بناء بدون ترخيص بالقصبي وأبو دربالة.

وتم التحفظ على ٣ خلاطة وبعد المعدات وتمكن أيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة التفتيش الإداري بالمركز من فك ٣ شدات خشبية بطريق البحر وجنوب قلابيظو على مساحة ٤٨٠م، مع إيقاف حالتين صب لبشة وسملات لقطعتين أرض مساحتهما ٣٥٠ مترًا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينه مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن وعرفات عبد الله نواب رئيس المركز نفذت أزاله حاله تعدي بالبناء المخالف في المهد بحى غرب المدينه خارج الحيز العمراني بمساحه ١٨ سهمًا، باستخدام معدات الوحده المحليه وبحضور رئيس حي غرب ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعية الزراعية، وتم عمل المحاضر اللازمه للمخالفين.

وأوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدات المحليه بقرى نزلة حسين وطوخ الخيل ودمشير والبرجايه رصدت ١١ حالة تعدٍ بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة ١٢٢٥ متر وتفاصيلها كالآتي: 4 حالات بقرية نزلة حسين تعدٍ على أراضي زراعية، حفر أساس ومبانٍ بمساحة ٣ قراريط، ١٨سهمًا، و3 حالات بقرية تله حفر أساس ومبانى بمساحة قيراط، ٦ أسهم وحالتين بقرية طوخ الخيل تعدى على أراضى زراعيه مبانى بمساحة قيرط، ٦ أسهم وحالة بقرية دمشير تعدٍ على أراضي زراعية مبانى بمساحة ١٢سهمًا وحاله بقرية البرجاية تعدٍ على أراضي زراعية بناء حوائط بمساحة ٦ أسهم، وتم التعامل الفوري معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة أشرف علىها طه داوود نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص وذلك للمتابعة المستمرة والوقوف الفورى لكافة أشكال التعدى حيث تم رصد وتنفيذ إيقاف أعمال تحويل شقه سكنية إلى تجارية بدون ترخيص بمركز ابوقرقاص وإعادة الشئ لأصله على حساب المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي وتنفيذا للقانون.

وأكد محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أن أحمد ثابت نائب رئيس المركز يعاونه قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية قام بوقف حالة بناء مخالف للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بمدينة ديرمواس في المهد الدور الثاني العلوي وتم التحفظ على المعدات المستخدمه في المخالفه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا