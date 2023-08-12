السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس ديرمواس بالمنيا: إدراج 62 شارع لرصفها ضمن الخطة الاستثمارية

عامر طه رئيس مركز
عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا

قال عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، إن هناك العديد من المشروعات التي ستحظى بها مدينة ديرمواس في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم إدراج عدد ٦٢ شارع بالمدينة بخطة الرصف للعام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ وتم عمل محاضر الانضمام مع كافة قطاعات المرافق والبنية التحتية لإنهاء كافة أعمال المرافق قبل بدء أعمال الرصف والتي سيبدأ العمل بها فور الانتهاء من الشوارع التي تم إدراجها في خطة الرصف.

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه تابع اليوم أعمال الإنشاءات لتطوير كورنيش ديرمواس على ترعة الإبراهيمية طريق مصر أسيوط الزراعي أمام مدينة ديرمواس حيث يجرى استكمال أعمال التطوير وبدء أعمال المباني لمسافة ٤٠ متر جديدة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لتوفير مكان للتنزه.

 

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، واصلت جهودها لإصلاح خطوط الإنارة العامة بطرق بني حرام - أم خمسة وذلك لدعم شبكة الإنارة العامة والنهوض بها، لافتا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والوحدات التابعة لها تواصل جهودها المكثفة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق حالة من الرضا لديهم.

المنيا رئيس مدينة ديرمواس أدراج شوارع لرصفها الخطة الاستثمارية اعمال الانشاءات لتطوير الكورنيش عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس

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