ندوة توعوية في المنيا تناقش " الفكرالوسطي ومواجهة التطرف الفكري والأرهاب"

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، ندوات تثقيفية تحت عنوان" الفكرالوسطي ومواجهة التطرف الفكري والأرهاب"، وتضمنت الندوة التوعية بخطورة الإدمان في منطقة روضة محفوظ بمدينة العمال، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا.

وتناولت الندوة فضيلة الوسطية وعدم التطرف والتشدد، والتأكيد على أن ذلك من أهم تعاليم الدين الحنيف، وحاضرفيه، الشيخ محمود عبدالمغنى والدكتورة داليا عماد النشار، والدكتورة رانيا عليوه مدير عام مديرية الثقافه، ومصطفى الحسينى مدير مركز الإعلام الأسبق ،.

وكان رئيس مركز ومدينة المنيا، يرافقه نائبه محمد عادل قد أستقبل ماريا نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، وإسراء رفعت مشرف بصندوق مكافحة وعلاج الادمان، وفريق من شباب المستقبل من خريجى وطلبة الكليات المتطوع للعمل بمبادرة “انت اقوى من المخدرات” تحت رعاية صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي.

ندوات تثقيفية بروضة محفوظ بمدينة العمال جنوب مدينة المنيا

ندوات تثقيفية بروضة محفوظ بمدينة العمال جنوب مدينة المنيا

ندوات تثقيفية بروضة محفوظ بمدينة العمال جنوب مدينة المنيا

ندوات تثقيفية بروضة محفوظ بمدينة العمال جنوب مدينة المنيا

ندوات تثقيفية بروضة محفوظ بمدينة العمال جنوب مدينة المنيا

ندوات تثقيفية بروضة محفوظ بمدينة العمال جنوب مدينة المنيا

ندوات تثقيفية بروضة محفوظ بمدينة العمال جنوب مدينة المنيا

ندوات تثقيفية بروضة محفوظ بمدينة العمال جنوب مدينة المنيا