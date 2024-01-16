الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وحدة السكان بالمنيا تطلق مبادرة "أنتِ قادرة..المرأة تنتج وتصنع" بمركز سمالوط

إطلاق مبادرة أنت
إطلاق مبادرة أنت قادرة المرأة تنتج وتصنع بمركز سمالوط بالمني

أطلقت محافظة المنيا (وحدة السكان بالمحافظة) مبادرة “أنتِ قادرة.. المرأة تنتج وتصنع”، لتمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلها وتدريبها لإقامة مشاريع صغيرة تسهم في تنمية موارد الأسرة ورفع المستوى الاقتصادي  والقضاء على البطالة وإنتاج سلع مفيدة بدلا من الاستيراد من خلال منحها قروض ميسرة.

 

يأتى ذلك في إطار توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدعم المرأة وتمكينها على كافة الأصعدة المختلفة اتساقا مع رؤية مصر 2030.

 

وفي هذا السياق أعلنت وحدة السكان بالمحافظة  عن تدشين وانطلاق مبادرة (أنتِ قادرة.. المرأة تنتج وتصنع)، لتمكين المرأة اقتصاديا بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، وذلك بحضور الدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، والدكتور رضا فاروق مدير وحدة السكان، وهيثم الببلاوى نائب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمنيا، وعدد من مسئولي الجهات المعنية والشريكة.


خلال اللقاء، أكد رئيس مركز ومدينة سمالوط، أن المرأة المصرية استطاعت أن تثبت جدارتها وقدرتها وكفاءتها على تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية، كشريك فاعل وقوي  ومؤثر في المجتمع المصري.


كما أوضح الدكتور رضا فاروق مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن هذه المبادرة تتم من خلال  3 مراحل، حيث يكون أولى مراحلها تحت عنوان "التوعية وتغيير الفكر نحو إقامة المشاريع"، وتحتوي المرحلة الثانية على "التدريب المهني" بالتعاون مع مديرية العمل والتضامن الاجتماعي وجهاز المشروعات، بينما تتضمن المرحلة الثالثة من المبادرة  "الحصول على القروض" وتنتهي المبادرة بتنظيم معارض لمساعدة المرأة على تسويق منتجاتها.

 

ولفت إلى أن المبادرة يشارك فيها مديريات العمل والزراعة والتضامن، إلى جانب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجهاز شباب الخريجين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة المنيا.

 

إطلاق مبادرة أنت قادرة المرأة تنتج وتصنع بمركز سمالوط بالمني
إطلاق مبادرة أنت قادرة المرأة تنتج وتصنع بمركز سمالوط بالمني
إطلاق مبادرة أنت قادرة المرأة تنتج وتصنع بمركز سمالوط بالمني
إطلاق مبادرة أنت قادرة المرأة تنتج وتصنع بمركز سمالوط بالمني
المنيا وحدة السكان مبادرة أنت قادرة المرأة تنتج وتصنع مركز سمالوط بالمنيا التمكين الأقتصادي للمراه

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