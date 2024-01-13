السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تكافؤ الفرص" بالمنيا تنفذ سلسلة من اللقاءات والندوات التثقيفية

لقاءات وندوات تثقيفية
لقاءات وندوات تثقيفية لوحدة تكافؤ الفرص بمراكز وقري المنيا

وجَّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتوحيد وتضافر الجهود للتعريف بمنصة "أيادي مصر" ودور الحرف اليدوية والتراثية  في الحفاظ على الهوية المصرية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للنهوض بالتدريب والتسويق لهذه الحرف، تنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لإنجاح جهود الدولة في إحياء الحرف التراثية ومواجهة البطالة والوصول إلى معدلات التشغيل المستهدفة للمرأة والفتيات والشباب والانضمام إلى سوق العمل، وإيجاد جيل مدرب من العمالة الحرفية وطرح هذه المنتجات أمام الأسواق المحلية والعالمية حرصًا على تشجيع المنتج المصري.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، عن بدء تنفيذ سلسلة من اللقاءات والندوات التثقيفية بجميع المراكز والقرى بالتعاون مع وحدة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني،  والتي تستهدف المرأة والفتيات والشباب من أبناء المحافظة، وتستمر في الفترة من ١٠ يناير الجاري وحتى ١٥ مايو المقبل.

من جهتها، أوضحت فاطمة الزهراء، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة، أنه تم عقد أولى الندوات التعريفية عن منصة أيادي مصر للحرف اليدوية بالوحدة المحلية لمركز مغاغة، حيث دارت محاور الندوة حول أهمية المنصة ودورها في دعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها قرى ومدن المحافظة وإقامة المعارض لهم داخليًا وخارجيًا، كما تم الإشارة إلى الكتاب الدوري الخاص بعمل حصر للحرفين لرفع وعيهم بأهمية التجارة الإلكترونية، فضلًا عن عرض عدد من المنتجات التي قامت بتنفيذها السيدات والتي تسعى من خلالها إلى التمكين الاقتصادي لها ولأسرتها.

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المنيا وحده تكافؤ الفرص لقاءات وندوات تثقيفية مراكز وقري المنيا وحدة أيادى مصر

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