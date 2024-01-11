افتتاح منافذ جديدة لـ"خفض الأسعار" وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار"، والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلًا عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفى هذا السياق، افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا منفذًا لبيع السلع الغذائية الأساسية بقرية صفط الخمار، حيث أوضح عامر طه، رئيس المركز، أن المنفذ بمقر الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وتواصل الوحدات المحلية طرح مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للكرتونة تضم (سكرًاـ أرزًاـ مكرونةـ ملحًا) بمنافذ بيع السلع الغذائية في القرى والمراكز على مستوى المحافظة، ضمن مبادرة "خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25– 30%، في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، قال تاج أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية نفذت حملات رقابية مفاجئة على المطاعم والمحلات التجارية والمخابز البلدية بالتعاون مع إدارة تموين أبوقرقاص ومكتب تفتيش الأغذية بالوحدة الصحية، للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية وجودة الرغيف المنتج.

وأسفرت الحملات عن تحرير 34 محضرًا تموينيًا، منها 20 محضرًا في مجال الأسواق تنوعت بين (عدم النظافة- عدم استكمال الشهادات الصحية- عدم الإعلان عن الأسعار)، 14 محضرًا للمخابز البلدية شملت (نقص وزن- مواصفات- نظافة- عدم صرف بون- عدم وجود سجل- عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل).

كما تم المرور على المطاعم والمحلات التجارية المخالفة، للتأكد من تلافى كل الملاحظات والمخالفات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال، والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية، وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على المخابز البلدية بدائرة المركز والقري التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرًا تموينيًا، وتنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن- غير مطابق للمواصفات- تصريف وتجميع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، أكد الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، استمرار جهود الوحدة المحلية في تكثيف حملاتها المرورية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية، لافتًا إلى أنه تم المرور على مصانع السلع الغذائية الأساسية بقريتى (العزيمة– شوشة) بالتنسيق مع إدارة تموين سمالوط وحماية المستهلك؛ وذلك للتنبيه بوضع الأسعار على السلع الاساسية المنتجة، وذلك في إطار القضاء على ارتفاع الأسعار وجشع التجار، وتم خلال المرور تحرير 13 محضرًا تموينيًا "عدم وجود شهادات صحية"، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة.

وفى ملوى جنوب المحافظة، أوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أن الوحدة المحلية نظمت حملة تموينية مكبرة على الجزارين بنطاق قرى مركز ملوى، بالتعاون مع إدارة الطب البيطرى، وإدارة تموين المركز، والأجهزة الأمنية، للوقوف على مدى التزام الجزارين بالذبح داخل المجازر وعدم مخالفة القانون الخاص بإجراءات تداول اللحوم والذبح خارج المجازر، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٤ محاضر للجزارين المخالفين بالذبح خارج المجازر ومخالفة القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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