الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 1000 شتلة متنوعة ضمن مبادرة «100 مليون شجرة» بديرمواس (صور)

جانب من مبادرة 100
جانب من مبادرة 100 مليون شجرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، أن إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية تسلمت 1000 شتلة أشجار متنوعة لزراعتها ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”.

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وقال عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن ادارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس استلم ت 1000 شتلة متنوعة  لزراعتها بقري مركز ديرمواس ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأضاف أن الشتلات تنوعت بين “300 حور و 300 زيتون و 300 رمان و100 شتلة ظل وزينة” وتم توزيعهم علي المجالس القروية الخمس بمتابعة رمزي التوني مدير الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس. 

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وأوضح رئيس المركز أن هذه الشتلات سيتم زراعتها في مداخل ومخارج القري وحول المصالح الحكومية والمدارس ومراكز الشباب وذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات والجمعيات الاهلية .

وأشار رئيس المركز، إلى أنه تم زراعة  35 شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بقرية نزلة البدرمان حيث قامت الوحدة المحلية بالقرية تحت إشراف نصر ربيع رئيس القرية بزراعة هذه الأشجار بجوار مجمع الخدمات الحكومية بالقرية وذلك لإضفاء الطابع الجمالي ومراعاة البعد البيئي مشددا علي ضرورة ري هذه الأشجاربشكل منتظم للحفاظ عليها ومتابعتها يوميا مشيرا إل أن الوحدة المحلية بالمركز والوحدات التابعة لها تواصل بشكل يومي زراعةالأشجار داخل وخارج المدارس والمصالح الحومية ومداخل ومخارج القري 

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يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، وتوفير مساحات خضراء للحد من التلوث، وخلق بيئة صحية للمواطنين وتكثيف الجهود لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة لتحسين مستوي البيئة واضفاء الطابع الجمالي. 

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المنيا ألف شتلة أشجار لزراعتها بقري ديرمواس بالمنيا مبادرة 100 مليون شجرة عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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