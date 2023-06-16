الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 21 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة بالمنيا

إزالة تعديات
إزالة تعديات

واصلت أجهزة محافظة المنيا حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ21  لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.

وأسفرت الحملات عن إزالة 21 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لمواجهة كل أشكال التعديات وإزالتها في المهد.

ففي مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، أزالت الوحدة المحلية 12 حالة تعد خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص نفذتها الوحدة المحلية بأحياء شمال وشرق المدينة بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب إزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية العوايسة التابعة للوحدة المحلية لقرية البيهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ملوى جنوب المحافظة، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 8 حالات تعد بالمركز منها حالتا بناء مخالف دون ترخيص بمجلس قروى دروة، و3 حالات أملاك دولة بقرية دير أبوحنس، وحالتا تعد على أملاك الدولة بقريتي الشيخ عبادة وتونا الجبل، وحالة تعد دون ترخيص بقرية أبوقلته بمجلس قروى إبشادات، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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المنيا إزالة 21 حالة تعدي الزراعية وأملاك الدولة مركزي سمالوط وملوي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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