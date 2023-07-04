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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 53 مخالفة خلال حملة على المخابز في قرى "ملوي" بالمنيا

رئيس مركز ملوي بالمنيا
رئيس مركز ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة المركز والجهات، المعنية حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية بقرى المركز.

أسفرت الحملة، عن ضبط وتحرير 53 مخالفة متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونوية اللازمة حيال المخابز المخالفة.

كان اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، يرافقه محمود توني مدير إدارة تموين المركز وعدد من الجهات المعنية، قد ترأس فجر اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مفاجئة على المخابز البلدية بقرى مركز ملوى « إبشادات ـ بنى روح ـ اتقا ـ الاشمونين ـ الحرية» واسفرت الحملة عن تحرير 53 مخالفة تموينية 

وأوضح رئيس المركز، أن المخالفات تنوعت مابين « نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم نظافة أدوات العجن»، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومرتكبيها 

ولفت إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والتي شدد خلالها علي مواصلة التفتيش وإحكام الرقابة بالمخابز البلدية والتصدى لكل من يتلاعب بقوت المواطنين .

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري، تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من توافر كافة السلع واحتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم. ولفت إلى أنه سيتم تنظيم الحملات بصفه مستمرة ودورية بكافة قرى المركز والمدينة لردع المخالفين، والتصدي لكل من تسول له نفسة بالتلاعب بقوت الشعب أو احتكار السلع الغذائية.

رئيس مركز ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري
رئيس مركز ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري
رئيس مركز ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري
رئيس مركز ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري
رئيس مركز ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري
رئيس مركز ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري
رئيس مركز ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري
رئيس مركز ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري
رئيس مركز ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري
رئيس مركز ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري
رئيس مركز ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري
رئيس مركز ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري
رئيس مركز ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري
رئيس مركز ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري
تحرير 53 مخالفة تموينية حملة تموينية برئاسة رئيس مركز ملوي المخابز البلدية بقري ملوي محمود توني مدير إدارة تموين مركز ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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