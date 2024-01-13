السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 149 ألف حالة خلال 88 قافلة طبية بقرى المنيا خلال 2023

قوافل طبية بقري حياة
قوافل طبية بقري حياة كريمة لصحة المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبى على 149 ألفًا و142 مواطنًا خلال عام 2023 ضمن 88 قافلة طبية مجانية استهدفت قرى المحافظة، موجهًا مديرية الصحة بالمنيا بمواصلة العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، إن عام 2023 شهد تنفيذ قوافل طبية ضمن حملة 100 يوم صحة، إلى جانب تنظيم 88 قافلة طبية مجانية شملت العديد من التخصصات المختلفة منها "الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، أنف وأذن" حيث وقعت الكشف الطبى ضمن إجراءات وقائية مشددة، منها رسم قلب لعدد 35 حالة، وإجراء 10679 تحليلًا متنوعًا، و487 حالات أشعة عادية، و518 حالة موجات صوتية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 8981 مترددًا، تحويل داخلى 8724، وتحويل للمستشفى 2104 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لـ10452 مترددًا.

قوافل طبية بقري حياة كريمة لصحة المنيا
قوافل طبية بقري حياة كريمة لصحة المنيا
قوافل طبية بقري حياة كريمة لصحة المنيا
قوافل طبية بقري حياة كريمة لصحة المنيا
قوافل طبية بقري حياة كريمة لصحة المنيا
قوافل طبية بقري حياة كريمة لصحة المنيا
قوافل طبية بقري حياة كريمة لصحة المنيا
قوافل طبية بقري حياة كريمة لصحة المنيا
صحة المنيا الكشف علي 149 ألف حالة 88 قافلة طبية قرى المنيا مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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