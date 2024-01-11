135 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ضبط 135 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تموينية تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين بالمنيا والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جهته، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 120 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات -توقف عن العمل – تصرف وتجميع -أخري مخابز)، و13 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار -بيع بأزيد من الثمن -منتجات مجهولة المصدر -ذبح خارج المجازر -عدم وجود شهادة صحية)، بالإضافة إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أن مديرية التموين بالمحافظة وإداراتها التموينية بمراكز المحافظة التسع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز البلدية بكل أحياء المدن والقري التابعة لتحقيق الانضباط التمويني وضبط الأسعار والأسواق والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصًا على صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

حملات تفتيشية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا

حملات تفتيشية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا

حملات تفتيشية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا

حملات تفتيشية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا