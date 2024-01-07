إزالة وإيقاف 28 حالة تعدي ومخالفات بناء بمراكز المنيا

نظمت الوحدات المحليه لمراكز محافظة المنيا حملات مكثفة لإزالة التعديات بمختلف أشكالها سواء علي الأراضي الزراعية أو التصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة والوقوف الفورى لكافة أشكال التعدى حفاظا على الرقعه الزراعيه لتوفير المحاصيل الزراعية.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة أن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت ٢٤ حالة ازالة لتعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف وأملاك دولة حيث تمكن شريف سمير ويسرى محمد نائبا رئيس المركز وادارة الازالات من ايقاف ٤حالات تعدى بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى بحى شرق وشمال المدينة مع التحفظ على خلاطة كما قام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات بالحسينية بإزالة ٥ حالات تعدى بالبناء المخالف بأبو دربالة ومارينا وتم التحفظ على ٢ خلاطة وقام حمدى عبدالله سكرتير الوحدة المحلية بصندفا بردم حفر اساسات على أرض زراعية بعزبة الصعايده على مساحة قيراط وتم فك شده خشبية على مساحة ٢٠٠ متر بقرية صندفا وازال محمد عيد رئيس حى غرب واحمد بهلول مدير إدارة الازالات والاشغالات ٣ حالات تعدى على ارض زراعية بحوض الشيخ احمد وحوض الباشا شمس الدين علي مساحة ٣قراريط، وكذلك إزالة 2 سور فى ابو حرب وقام ياسر صلاح بإزالة حالة الشيخ تعدى على ارض زراعية بالشيخ عطا وتمكن عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج وقسم الازالات والتنظيم ومسئول الأملاك ومسئول حماية الاراضى من ازالة ٦ حالات تعدى على أرض زراعيه وارض اوقاف عبارة عن قواعد خرسانية وسملات وبناء بالبلوك الحجرى بأبو جرج والغرباوى وعزبة ابو جمعة وقرية صفط على مساحة ٦قراريط ونصف كما ازال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام حالة بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية ساقولا بحوض الكبير على مساحة قيراط وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأوضح عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدات المحلية بقرى بنى محمد سلطان والبرجايه وطوخ الخيل نظمت حملات تكثيفيه لإزالة كافة التعديات بمختلف أنواعها ومن خلال الحملات تم رصد وتنفيذ إزاله فوريه لأربع حالات تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة ٤٣٧ متر وتفاصيلها كالاتى: حالتى تعدى حفر أساس على اراضى زراعية بمساحة قيراط بقرية بنى محمد سلطان وتم التعامل الفورى معهم ورصد وتنفيذ حفر أساس على اراضى زراعية بمساحة ١٢ سهم بقرية البرجاية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف ورصد وتنفيذ إزاله فوريه لحالة تعدى زراعى لحفر أساس بمساحة قيراط بقرية طوخ الخيل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها للقضاء على البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون وقام بالاشراف على الحملات نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا