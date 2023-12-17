تحرير 37 محضرًا للمخابز البلدية والأسواق خلال النصف الأول من ديسمبر بالمنيا

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع إدارة تموين البندر والجهات المعنية شنت حملات تموينية رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري أسفرت عن ضبط وتحرير 37 مخالفة متنوعة لعدد من المخابز المخالفة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن تموين بندر المنيا شن حملة مكبرة علي محال اللحوم الحمراء والمجمدة والأسماك والسلع الغذائية والمخابز البلدية تم خلالها تحرير 11 محضر عدم وجود شهادة صحية ببعض المطاعم ومحلات العطارة ومحال البقالة ومحال الطيور والمقلي ومحضر عدم إعلان وعدد ١٥ محضر عدم نظافة بالمخابر و7 محاضر عدم وجود لوحه ومحضرين نقص وزن ومحضر غير مطابقة للمواصفات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وأشار رئيس المركز إلي أن هذه الحملات والتي تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسواق والأسعار.

أكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة متابعة الاسعار في الأسواق ومحاربة جشع التجار وللتأكد من صلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنعا للغش التجاري، لافتًا إلى أنه كلف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة مع تموين المنيا والجهات المختصة لعمل حملات مكثفة للأسواق والمخابز البلدية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات بجانب الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية في مختلف القطاعات الخدمية.