الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 62 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية بالمنيا

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية نفذت حملات تموينية رقابية وتفتيشية مفاجئة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومنافذ البيع خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري للتأكد من توفير السلع الغذائية وضبط الأسعار أسفرت عن ضبط وتحرير 62 مخالفة متنوعة.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بشن حملة مفاجئة على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ البيع خلال النصف الأول من شهر أغسطس ٢٠٢٣ وبالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والطب البيطرى وقد أسفرت الحملة عن ضبط ٦٢مخالفة متنوعة.

 

 

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات  اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والتي شدد خلالها على استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع والمخابز.


وأشار رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم ومحطات بيع وتوزيع الوقود والمخابز البلدية المدعمة بالتعاون مع الجهات المعينة بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها بشكل يومي لفرض  الانضباط التمويني والسيطرة على ارتفاع الأسعار وإعادة الاستقرار للأسواق.

المنيا تحرير 62 مخالفة تموينية حملات رقابية وتفتيشية المخابز البلدية بمدينة المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا

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