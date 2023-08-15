"قومى المرأة بالمنيا" يُنظم فعاليات حملة "طرق الأبواب" بقرى بنى مزار

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية شلقام التابعة لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب، تحت عنوان بلدى أمانة"، والتي تستمر علي مدار ٣ أيام.

وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياه لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية الى جانب عقد ندوة عن التوعية الصحية بالتزامن مع إطلاق حملة "١٠٠مليون صحة"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وسرعة تقديم العلاج.

حضر فعاليات الحملة عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بقرية شلقام ومنال البدري عضو المجلس القومي للمرأة والمسئول الإعلامي للادارة الصحية ببنى مزار وقام الحضور بالرد على الأسئلة والاستفسارات من السيدات وتوعيتهم بضرورة الاهتمام بالكشف المبكر عن الأمراض وطرق الوقاية منها.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات والندوات التوعوية بالقري لتعريف أهالي القري بالقضايا الهامة والمشروعات القومية والمبادرات التي تتم علي أرض الواقع لتوعيتهم بما يحدث داخل وطنهم وتعزيز دورهم بالمشاركة الفعالة والإيجابية في هذه المشروعات والقضايا بما يعود عليهم وعلي المجتمع بالنفع، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار حريصة علي تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات لمثل هذه الحملات والفعاليات.

فعاليات حملة طرق الأبواب القومي للمرأة ببني مزار بالمنيا

فعاليات حملة طرق الأبواب القومي للمرأة ببني مزار بالمنيا

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