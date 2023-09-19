المنيا.. إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ببنى مزار

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بإزالة أشكال التعديات ومخالفات البناء في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن جهود وحملات الوحدة أسفرت عن تنفيذ 25 حالة إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، حيث قام يسري محمد عبدالمجيد نائب رئيس المركز ومحمد عيد رئيس حي غرب وإدارة الإشغالات والإزالات بالمركز، نجحت في إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية، 5 حالات منها على طريق أبوحرب على مساحة 5 قراريط و12 سهما والحالة الأخيرة بحوض واصف علي مساحة قيراط وحالتين بناء مخالف خارج الحيز العمراني إلى جانب ردم خزان.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن أيمن يوسف رئيس حي شرق وأحمد بهلول مدير الإزالات بالمركز تمكنا من ردم حالة حفر لبشة (حصيرة) في المهد لقطعة أرض مساحتها 220 مترا بالشارع الثاني بالتقسيم السابع للمرة الثالثة على التوالي، وفك شدة خشبية وإيقاف حالتي بناء مخالف لـ"سملات" مساحة الأولى 80 مترا والثانية 100 متر بالشارع الثالث والرابع جنوب قلابيظو المتفرع من شارع الترعة العامية للمرة الثانية على التوالى، وكذلك فك شدة خشبية وإزالة مخالفة على مساحة 100 متر خلف قلابيظو المتفرع من شارع الترعة العامية، إلى جانب إيقاف صب أعمدة بالدور الأول العلوي بمنزل مساحتة 170 مترا بشارع مدرسة الأرقم المتفرع من شارع الحرية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا وقسم الإزالات، أزال 5 حالات تعد في المهد بقرية م اليوسفي وعزبة الشريف وقرية صندفا وقرية البهنسا، كما قام عودة راضى رئيس الوحدة المحلية ببني علي وقسم الإزالات والتنظيم بإزالة 6 حالات خارج الحيز العمراني على مساحة 5 قراريط مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا