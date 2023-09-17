الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 34 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملة إزالة تعديات
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا، نفذت الوحدة المحلية لـ مركز ومدينة بنى مزار، شمال المنيا ١٩ حالات إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية حيث شن عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار يرافقه نائبه يسري محمد عبد المجيد وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وعيد محمد رئيس حي غرب واحمد بهلول مدير إدارة الاشغالات والازالات بالمركز حملة مكبرة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية أسفرت عن ازالة ١٠ حالات تعدى على الأراضى الزراعية ٥ حالات بطريق ابو حرب على مساحة ٥ قراريط و١٢ سهمًا، و٤ حالات بحوض واصف علي مساحة ٤ قراريط و١٢ سهمًا، وحالة بحوض العمدة على مساحة ١٥سهمًا و٩ حالات بقرية الحسينية على مساحة ١٩ قيراطًا وتم تسليم الحالات خالية من التعدى الي مسئول الجمعية الزراعيه والاصلاح الزراعي والتنظيم بالإدارة الهندسية مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي مركز مطاي، شمال المنيا، نفذت الوحدة المحلية لـ مركز ومدينه مطاي برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي وبإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز إزالة 12 حاله تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعيه في المهد بكل من قطاع ابو عزيز ومنبال وحي غرب المدينة حيث تم إزالة ٦ حالات بقرية سيلة الغربيو و2 حالة بقرية منبال وازاله ٢حاله تعدٍ أرض زراعية بمجلس قروي ابو عزيز و ازاله ٢ حالة تعدٍ بحى غرب المدينه باستخدام معدات الوحده المحلية، بحضور رئيس قرية أبو عزيز ومنبال وحي غرب ومسؤولي التنظيم ومسؤولي الجمعية الزراعية.

وفي مدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة قال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة لإزالة التعديات تحت إشراف د.رجب قياتي نائب رئيس المركز وأشرف الدسوقي رئيس الوحدة القروية ببني موسي وعلي عبد الحكيم رئيس الوحدة القروية بأبيوها تم خلالها إزالة 3 حالات تعدٍ بدون ترخيص بمدينة أبو قرقاص وقرية بنى موسى وقرية أبيوها والتحفظ على معدات البناء.

حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
حملة إزالة تعديات بمراكز المنيا
المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية مراكز المنيا المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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