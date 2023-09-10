إزالة وإيقاف 24 حالة تعد ومخالفات بناء بمراكز بالمنيا

أزالت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا 24 حالة تعد ومخالفات بناء خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء فى المهد، حيث نفذت بإشراف نواب رئيس المركز إزالة في المهد لعدد ١٤ حالهة تعد بالبناء على الأرض الزراعية بكل من قطاع منبال وحلوه وأبوعزيز بمساحة إجمالية ٢٤٦٠ متر٢، وذلك على النحو التالي: إزالة ٤ حالات تعد بقطاع أبوعزيز، وإزالة ٣ حلات تعد بقطاع حلوة، و٦ حالات تعد بقطاع منبال باستخدام معدات الوحدة المحلية، كما تم فك شدة خشبية لحالة أخرى.

وأضاف عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار، جرى إزالة ٨ حالات إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، حيث قام شريف سمير نائب رئيس المركز، بتشميع حالة بناء مخالف للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ لدور ثامن علوي، وتم تشميع المبنى، وتمكن علي الكيال، نائب رئيس المركز، وفرج فتحى، رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الإشغالات والإزالات، من إزالة حالة تعد على أرض زراعية بطريق نزلة الدليل على مساحة قيراط، وكذلك إيقاف حالة بناء مخالف بطريق أبوحرب، وتم التحفظ على الخلاطة بديوان عام الوحدة المحلية ببني مزار، إلى جانب تشميع منزل مخالف بشارع مدرسة الإعدادية بنات الدور السابع العلوي.

وأزال يسرى محمد نائب، رئيس المركز، حالة تعد بالبناء المخالف فى المهد بمنطقة القصبى على مساحة قيراط، وقام أيمن يوسف، رئيس حي شرق ومشرف الحي، بردم حالة حفر قواعد في المهد لقطعة أرض مساحتها ٢٠٠ متر بتقاطع شارع البحر مع شارع الترعة العامية للمرة الثانية على التوالي، كما قام مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا وقسم الإزالات بإزالة حالتي تعد في المهد بقرية صندفا وقرية البهنسا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بإزالة حالتي تعد بدون ترخيص بقرية أبيوها بمركز أبوقرقاص، والتحفظ على معدات البناء، موضحًا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا