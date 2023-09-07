محافظ المنيا يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير محطتى صرف دمشاو والصفصافة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة المتابعات الميدانية للمشروعات الخدمية خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية تلبية لاحتياجات المواطنين، فى أقرب وقت ممكن، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بقرى الريف المصري والحفاظ على البيئة والصحة العامة وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين.

رئيس مركز المنيا يتفقد أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بصفط الخمار

من جانبه، تفقد اللواء أركان حرب هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية صفط الخمار، والتي تخدم عددا كبيرا من السكان بقريتى بني قمجر ودمشاو هاشم، للوقوف على معدلات التنفيذ، وإنجاز الأعمال في الوقت المحدد لها للتخفيف عن كاهل المواطنين.

التوجيه توفير الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية بالقرى

و رافق رئيس المركز و المدينة خلال جولته التفقدية على ظريف رئيس القرية ومسئول الهيئة القومية لمشروعات الشرب والصرف الصحي، ووجه رئيس المركز والمدينة بسرعة إنجاز الأعمال فى الوقت المحدد لها للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية بقرى الريف المصري تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم .



وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، قام الدكتور سعيد محمد رئيس المركز بتفقد مشروع الصرف الصحى بشارع الصفصافة ، لمتابعة أعمال تغيير الخط الرئيسي ، مؤكدا على بذل أقصى جهد لسرعة الانتهاء من المشروع، والبدء فورا فى عمليات رصف وتطوير طريق شارع الصفصافة لتيسير الحركة المرورية، وتحسين الوضع البيئي، بما ينعكس إيجابيا على ساكني المنطقة.

وأكد أن هناك متابعة دائمة ومستمرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، لكافة المشروعات التي تتم علي أرض المركز، لإزالة كافة العوائق التي تواجه هذه المشروعات وتعوق الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن حتي يتم تشغيلها واستفادة المواطنين منها .

مشروعات الصرف الصحي بمركزي سمالوط والمنيا

مشروعات الصرف الصحي بمركزي سمالوط والمنيا