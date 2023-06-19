الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي بشارع أبو زهران بسمالوط

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل جهودها في متابعة المشروعات الخدمية والخطط التنموية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات لضمان الانتهاء من المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.


من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي بشارع أبو زهران بحي جنوب المدينة لخدمة المواطنين بسمالوط البلد، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لمتابعة المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والتي تتمثل في إنشاء محطات رفع ومعالجة للمياه واستكمال أعمال شبكات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة، بالإضافة لإجراء أعمال التوسعة بالشبكات داخل المحطات.

من ناحية آخري، كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد شدد على تكثيف جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، وإزالة أى تعديات على الأرصفة، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المنيا .

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات نظافة وتجميل كورنيش النيل حفاظا على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، إلى جانب مواصلة الوحدة المحلية لأعمال النظافة ورفع جميع التراكمات بالمقلب الوسيط والقضاء على المقالب العشوائية بشكل يومي، وتطوير ورفع كفاءة كباري المشاة بحي غرب المدينة في دماريس والاخصاص و كوبري هندسة، لتسهيل حركة المارة، وتكثيف حملات الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية، و إصلاح عطل بخط الإنارة بالطريق الدائري أمام قرية بنى محمد سلطان ، و عمل صيانة شاملة لكشافات الإنارة بطريق الزورة بقرية صفط الخمار ، وصيانة أعطال الكهرباء بقرية نزلة حسين .

وفي مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة ورفع الإشغالات بالقرى والأحياء، حيث تم رفع المخلفات والقمامة بـ 5 شوارع بحي شرق المدينة، و4 شوارع بحي شمال ، 5 شوارع بحي غرب ، و 4 شوارع بحي جنوب ، بالإضافة لرفع المخلفات من نقاط تجميعها بـ قري : حلوة و إبوان و أبو عزيز و منبال وبردنوها ، ونقلها إلي المقلب الرئيسي للحد من انتشار الأمراض والأوبئة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

المنيا أستكمال أعمال مشروع الصرف الصحي شارع أبو زهران بمركز سمالوط محطات رفع ومعالجة مياه وشبكات صرف صحي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام

"المركزى" يعلن زيادة حجم الودائع بالعملة الأجنبية لـ1.5 تريليون جنيه

«فودافون بيزنس» تعقد بروتوكول تعاون مع «زراعة القاهرة» لتزويدها بأحدث حلول الزراعة الذكية باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء

توقيع بروتوكول تعاون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين