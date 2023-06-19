استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي بشارع أبو زهران بسمالوط

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل جهودها في متابعة المشروعات الخدمية والخطط التنموية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات لضمان الانتهاء من المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.



من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي بشارع أبو زهران بحي جنوب المدينة لخدمة المواطنين بسمالوط البلد، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لمتابعة المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والتي تتمثل في إنشاء محطات رفع ومعالجة للمياه واستكمال أعمال شبكات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة، بالإضافة لإجراء أعمال التوسعة بالشبكات داخل المحطات.

من ناحية آخري، كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد شدد على تكثيف جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، وإزالة أى تعديات على الأرصفة، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المنيا .

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات نظافة وتجميل كورنيش النيل حفاظا على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، إلى جانب مواصلة الوحدة المحلية لأعمال النظافة ورفع جميع التراكمات بالمقلب الوسيط والقضاء على المقالب العشوائية بشكل يومي، وتطوير ورفع كفاءة كباري المشاة بحي غرب المدينة في دماريس والاخصاص و كوبري هندسة، لتسهيل حركة المارة، وتكثيف حملات الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية، و إصلاح عطل بخط الإنارة بالطريق الدائري أمام قرية بنى محمد سلطان ، و عمل صيانة شاملة لكشافات الإنارة بطريق الزورة بقرية صفط الخمار ، وصيانة أعطال الكهرباء بقرية نزلة حسين .

وفي مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة ورفع الإشغالات بالقرى والأحياء، حيث تم رفع المخلفات والقمامة بـ 5 شوارع بحي شرق المدينة، و4 شوارع بحي شمال ، 5 شوارع بحي غرب ، و 4 شوارع بحي جنوب ، بالإضافة لرفع المخلفات من نقاط تجميعها بـ قري : حلوة و إبوان و أبو عزيز و منبال وبردنوها ، ونقلها إلي المقلب الرئيسي للحد من انتشار الأمراض والأوبئة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.