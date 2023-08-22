رفع 200 طن مخلفات وصيانة وتركيب 50 كشاف وأعمدة إنارة بقرى المنيا

رفع ٢٠٠ طن مخلفات وصيانة وتركيب 50 كشاف وأعمدة إنارة بقري المنيا

قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قرى بنى محمد سلطان وبنى أحمد الغربية ودمشير وطوخ الخيل، تمكنت من رفع ما يقرب من ٢٠٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرى والتوابع وبجميع الورادى ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوپئة، وتم تحرير ١٥ إنذار متنوع أشغال وبيئة.

يأتى هذا لتوفير بيئة صحية نظيفة وتيسير حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتوازي مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة حيث قامت برفع 200 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وتحرير 15 إنذار إشغال وبيئة وصيانة وتركيب 50 كشاف وأعمدة إنارة ولمبات ليد.

وأضاف رئيس المركز والمدينة المنيا، أن قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان تمكنت من تركيب وصيانة ١٥ عامود إنارة عامة بطريق ترعة حافظ ابتداء من قرية العوام حتى قنطرة العجوزة، كما تمكن فنيين الكهرباء بقرية بنى احمد الغربيه من صيانة كشافات طريق شارع الفخورة بقرية بني احمد وقبلى الزهير وتركيب كشافات جديده بعدد ١٠ كشاف كهرباء وصيانة ١٠ كشافات لتوضيح الرؤيه وتجنب الحوادث المرورية كما قام قسم الكهرباء بقرية طوخ الخيل بصيانة أعمدة الإنارة وصيانة ١٠ كشاف كهرباء وتركيب ٥ لمبات بكوبري أبو شناف التابع لقرية صفط الغربية لتوضيح الرؤية وتجنب الحوادث المرورية ليلا بحضور فنيين الكهرباء ونواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء المجالس المحلية.

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