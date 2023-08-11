الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنيا: رئيس مركز سمالوط يتفقد عددًا من المواقع المقترحة لإنشاء محطات رفع ومعالجة

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

وجَّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، تفقد سعيد محمد، رئيس مركز سمالوط، عددًا من المواقع المقترحة لإنشاء محطات رفع ومعالجة صرف صحي بقريتي (طرفا القبلية ـ إطسا البلد)، ومشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى سمالوط، حيث تم إجراء معاينة الموقع المقترح لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية طرفا القبلية ومحطة المعالجة بساقية داقوف بالوحدة المحلية لقرية اسطال، إلى جانب تفقد الموقع المقترح لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية اطسا البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية البيهو وكذلك معاينة الموقع المقترح لإنشاء محطة معالجة بعرب الزينة.

وأكد رئيس المركز، تقديم كل التسهيلات لتيسير إجراءات استلام المواقع المقترحة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروعات، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للارتقاء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المركز.

received_1154584865459322
received_1154584865459322
received_557727696424230
received_557727696424230
received_932857434474304
received_932857434474304
رئيس مركز سمالوط تفقد المواقع المقترحة انشاء محطات رفع مياه الشرب والصرف الصحي مشروعات حياة كريمة سعيد محمد رئيس مركز سمالوط اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

تقارير: محمد شريف يوقع على عقود انتقاله للدورى السعودى

بعد 3 سنين حب.. انفصال ميرا ميخائيل ومحمد عطية يتصدر التريند

شارع المزاج.. "الدستور" تزور قبلة المدخنين فى مصر (صور)

لم يستطع إكمال الصلاة.. تفاصيل ما حدث لإمام الحرم المكى خلال خطبة الجمعة (فيديو)

اكتشاف "توتسيتس".. قصة جديدة في تاريخ الحضارة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع