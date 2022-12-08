إصلاح عطل بخطوط الصرف الصحي ورفع 40 طن مخلفات بالمنيا

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في إصلاح عطل أنسداد بيارات الصرف الصحي بقرية ماقوسة التابعة للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، كما واصلت حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وحملات رفع الإشغالات بالقرية وقامت برفع 40 طن مخلفات وتراكمات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وتحرير 25 محضر إشغالات وإنذارات متنوعة

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أنه في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتعامل الفوري مع مشاكل وأزمات المواطنين تم التعامل الفوري مع مشكلة انسداد بيارات الصرف الصحي بماقوسة التابعة للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان حيث تم استدعاء سيارات الشفط و تم تطهير البيارات الداخلية والخارجية وتم اصلاح العطل وإعادة التشغيل مرة أخرى.

أضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئه بالوحدة المحلية بالقرية واصل اعماله اليوميه بتنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والصلبة وقامت برفع ٤٠ طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية ومن نقاط التجمع بالقرية و كدوان قبلي و بحري و عند الوضه مدخل كدوان و الشوارع بجارحي بره وجوه و طريق مصر اسوان الزراعي و البربخ و المحولات بماقوسة و ترعة النسوان و تمشيط طريق مصر اسوان الزراعي امام الحواصلية كما تم تحرير ٢٥ محضر اشغالات وإنذارات متنوعه وذلك حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للقرية والوقاية من الأمراض والأوبئة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أنه قام بتوجيه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقري سرعة التعامل مع المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين في القري و الأحياء وتكثيف أعمال رفع الإشغالات من الشوارع لتسهيل حركة سير المواطنين والحركة المرورية والقضاء علي ظاهرة الزحام بجانب حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها.

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