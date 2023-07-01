إزالة وإيقاف 12 حالة تعدٍ وبناء مخالف خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بمركزين بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، تكثيف حملات رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإشراف مصطفى الدبيكي نائب رئيس المركز والمدينة وبحضور بلال طه رئيس حي غرب المدينة وفريق العمل المعون، أوقفت 4 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بـ"حي غرب" المدينة، كما تمت إزالة حالة تعد زراعة بمساحة 40 مترا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات.

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات ضمن الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، حيث تمكن المهندس إيهاب عبدالقوي نائب رئيس المركز وإبراهيم محمد رئيس حي غرب ومحمد أبوالليل رئيس حي شمال وإدارة الإشغالات والإزالات من إيقاف حالة بناء دون ترخيص خلف موقف صندفا وتم التحفظ علي الخلاطة بديوان عام الوحدة المحلية ببني مزار، كما قام شريف سمير نائب رئيس المركز وإدارة الإزالات والإشغالات بإزالة حالتي تعد علي أرض زراعية بحوض الجزار علي مساحة ١٨سهما، ونجحت إدارة الإزالات والإشغالات في التحفظ على ٩ خلاطات بديوان المركز، إلى جانب إيقاف حالة تعد على أرض زراعية علي طريق صندفا، وحالة بناء بدون ترخيص بحي شرق علي مساحة ٦٠مترا، وأخرى بعزبة التوت علي مساحة ١٤ سهم إصلاح زراعي.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا