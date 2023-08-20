الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 90 شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" بدائري مطاي (صور)

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون شجرة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة وقامت بزراعة 90 شحرة مثمرة وزينة وذلك ضمن مواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة.

وقال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطاي تواصل استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار حيث تم زراعة 90 شجرة مثمرة وزينة بالطريق الدائرى بجوار ميدان الشهيد حيث تم تدعيم جانب الطريق الغربي بزراعه ٩٠ شجرة وتم ري الأشجار المنزرعة و الموجوده سابقًا، كما قامت إدارة تخطيط وتجميل المدينة بري الأشجار المزروعة بالطريق الدائري.

أضاف رئيس المدينة أنه يتم، حاليًا، تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما تم ري حدائق الميادين وقص الحشائش والأشجار التي تحجب الرؤيه بطريق مصر أسوان الزراعي ورفع نواتج قص الأشجار بالتعاون مع اداره الطريق الدائري والحمله الميكانيكيه بمجلس مدينة مطاي.

أوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات محافظ المنيا بالمتابعه للمبادره الرئاسيه لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، وتطوير الميادين، وتكثيف أعمال التجميل والنظافة بجميع الشوارع لتوفير بيئة صحية نظيفة والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقري التابعة لها.

مبادرة 100 مليون شجرة

مبادرة 100 مليون شجرة
مبادرة 100 مليون شجرة
مبادرة 100 مليون شجرة
مبادرة 100 مليون شجرة
مبادرة 100 مليون شجرة
مبادرة 100 مليون شجرة
مبادرة 100 مليون شجرة
مبادرة 100 مليون شجرة
مبادرة 100 مليون شجرة
مبادرة 100 مليون شجرة
المنيا زراعة 90 شجرة مثمرة وزينة الطريق الدائري بمطاي بالمنيا مبادرة زراعة 100 مليون شجرة المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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