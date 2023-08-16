الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 93 مخالفة متنوعة في حملات مكبرة بشوارع بنى مزار بالمنيا

حملات لرفع الاشغالات
حملات لرفع الاشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وازالة التعديات بشوارع المدينة لتسهيل سير المواطنين والحركة المرورية، أسفرت عن ضبط وتحرير 93 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات على حرم الطريق والإشغالات، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير ١٠ محاضر إشغال و ٨ محاضر ضبط إشغال طريق و ٧٥ إزالة إدارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن حيال المخالفات ومرتكبيها .

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف أعمال الحملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات التي تتسبب فيها المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بتعديها على الرصيف المخصص لسير المواطنين ومخالفات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام وهي ما يعيق الحركة المرورية ويتسبب في اختناق مروري وزحام ، مشيرا إلى أنه وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومرتكبيها.

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المنيا تحرير 93 مخالفة اشغال طريق حملات بشوارع بني مزار بالمنيا علي الكيال نائب رئيس مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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