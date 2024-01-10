6097 مخالفة لمنشآت غذائية وإصدار 17252 شهادة صحية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن أن مديرية الصحة بمحافظة المنيا حررت 6097 مخالفة خلال حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية على مدار عام 2023 الماضي، وذلك ضمن خطة المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

من جهته، استعرض الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود "الإدارة العامة للطب الوقائي إدارة مراقبة الأغذية" خلال عام 2023، حيث تم المرور على 15 ألفًا و659 منشأة غذائية خلال حملات تفتيشية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 6097 محضرًا للمخالفات المضبوطة والتي تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية، إلى جانب ضبط 769 منشأة تعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم سحب 4380 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 24 ألفًا و875 كيلو أغذية مختلفة، و5419 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، فضلًا عن ضبط ومصادرة 15 ألفًا 153 كيلو أغذية مختلفة و15 ألفًا و652 لتر مواد سائلة، كما تم استخراج 17252 شهادة صحية.