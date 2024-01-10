الأربعاء 10 يناير 2024
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إحالة 11 عاملا بالوحدة الصحية بطهنشا والوحدة المحلية ببني أحمد الغربية بالمنيا للتحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أحال رئيس مركز ومدينة المنيا 9 من العاملين بالوحدة الصحية بطهنشا ، كما أحال 2 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية بني أحمد الغربية للتحقيق بسبب غيابهم بدون عذر وتركهم للعمل وتعطيل مصالح المواطنين، خلال جولة مفاجئة لتفقد سير العمل بالوحدة الصحية ومتابعة العمل بالوحدة المحلية.

كان عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا قد قام بجولة تفقد خلالها سير العمل بالوحدة الصحية بقرية طهنشا التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى احمد الغربية حيث تابع انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وكذلك عمل الاقسام المختلفة.

وخلال جولته المفاجئة التي رافقه خلالها الدكتورة أنتصار أحمد رئيس الوحدة المحلية بالقرية أحال رئيس المركز والمدينة ٩من العاملين لتحقيق لتقصيرهم بالعمل وغيابهم بدون عذر وتركهم العمل ووجه مدير الإدارة الصحية بعمل اللازم قانونا.

وكان رئيس مركز ومدينة المنيا قد أحال 2 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية للتحقيق لغيابهم بدون عذر،والحاله العامه للنظافه والتأكد من إلتزام العاملين بالعمل لإنضباط سير العمل لرفع كفاءة العمل. كما وجه ببذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنجاز مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم كما تابع رئيس المركز والمدينة الحالة العامة بشوارع القرية موجها بعدم السماح لأحد بالتعدى على حرم الطريق الإزالة الفورية ورفع الإشغالات بشوارع القرية لتيسير حركة سير المواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الجولات تأتي فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية لسير العمل بالقطاعات الخدمية والصحية للتأكيد على تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطن وإحالة المقصر للتحقيق مؤكدا علي أستمرار هذه الجولات بكافة الإدارات الخدمية والوحدات المحلية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لتحقيق الأنضباط ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

المنيا إحالة 11 من العاملين الوحدة الصحية بطهنشا الوحدة المحلية بقرية بني أحمد الغربية عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

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