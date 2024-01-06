الكشف على 1831 مواطنًا فى قافلة طبية بأبوقرقاص بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1831 حالة خلال قافلة طبية بقرية بنى موسى التابعة لمركز أبوقرقاص، على مدار يومى 3 و4 يناير الجارى وتقديم العلاج بالمجان، ضمن مبادرة "حياة كريمة " التى أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين فى أماكنهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا في تقريره، أن فعاليات القافلة التي نظمتها مديرية الصحة بالمنيا أسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1831 حالة مترددة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة شملت 97 حالة جراحة، 514 حالة أطفال، 321 باطنة، 107 نساء، 123 أسنان، 171 جلدية، 143 حالة أنف وأذن، 40 تنظيم الأسرة، إلى جانب إجراء 201 تحليل مختلف و10 حالات موجات صوتية و9 حالات أشعة سينية و79 كشف مبكر للضغط والسكر، وإجراء خلع أسنان لعدد 12 حالة بعيادة الأسنان وتحويل 16 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 145 مترددا.

7 قوافل طبية خلال شهر ديسمبر الماضي

يذكر أن وكيل وزارة الصحة، كان قد سبق وأعلن أنه تم تنفيذ 7 قوافل طبية خلال شهر ديسمبر الماضى فى (قرى طرفا، العزيمة، ومنقطين بمركز سمالوط، منشأة الدهب وصفط الغربية بمركز المنيا، كفر الصالحين بمغاغة وقرية الهمة بمركز مطاى)، حيث تم توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة، منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة.



وأوضح أنه تم الكشف على 11 ألفا و719 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء عدد 962 تحاليل مختلفة، موجات صوتية لعدد 68 حالة، وأشعة عادية لعدد 39 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 762 مترددا وتحويل داخلى لعدد 592 حالة وتحويل للمستشفى 82 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 919 مترددا.

قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية بني موسي بأبوقرقاص بالمنيا

قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية بني موسي بأبوقرقاص بالمنيا

قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية بني موسي بأبوقرقاص بالمنيا

قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية بني موسي بأبوقرقاص بالمنيا