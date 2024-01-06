إزالة وإيقاف 22 حالة تعدي ومخالفات بناء بمركزين في المنيا

كثفت الوحدات المحلية في مراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف أعمال البناء العشوائي بدون ترخيص، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتأكيده على المتابعة المستمرة والوقوف الفوري لكافة أشكال التعدي حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إنه في إطار جهود الوحدة المحلية بالمركز في إزالة التعديات، نفذت الوحدة المحلية ببني مزار ١٦ حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية وبناء مخالف وأملاك دولة، حيث قام شريف سمير ويسري محمد نائبا رئيس المركز، ومحمد عيد رئيس حي غرب، ومحمد أبو الليل رئيس حي شمال، وأحمد بهلول مدير إدارة الإزالات والإشغالات ب٤ حالات تعدي على أرض زراعية بحوض الخزام وحوض تاردريس وحوض واصف على مساحة ٣ قراريط.

كما تمت إزالة حالة بناء بدون ترخيص وتم التحفظ على حديد التسليح وخلاطة. وتمكن حمدي عبدالله سكرتير الوحدة المحلية بصندفا من إزالة حالة تعدي على أرض زراعية على مساحة قيراطين بحوض الجمل، وحالة تعدي على أرض أملاك دولة بحوض الجبل بالبهنسا على مساحة ٢٠٠ متر. كما قام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الإزالات والتنظيم ب٧ حالات تعدي خارج الحيز العمراني على أرض زراعية على مساحة ٧ قراريط. وقام أيمن يوسف رئيس حي شرق بإيقاف حالة صب قواعد خرسانية مسلحة في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٠٠ متر بشارع السيدة نفيسة المتفرع من طريق الدلايلة.

كذلك قام عيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام بإزالة حالة بناء على أرض زراعية (حفر قواعد) خارج الحيز العمراني بقرية أبطوجة على مساحة قيراط بحوض الوصل، وتم حرث الأرض بجرار زراعي وتسليم الأرض خالية من أي تعديات لمسؤول الجمعية الزراعية. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأوضح عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قرى وأحياء المنيا نظمت حملات تكثيفية لإزالة كافة التعديات بمختلف أنواعها ومن خلال الحملات تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة قيراط بقرية ريده التابعة للوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان، وتم التحفظ على مواد البناء، كما تمكن قسم التنظيم بقرية تله من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف على أراضي زراعية بقرية بهدال التابعة للوحدة المحلية بقرية تله بمساحة ١٢ سهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي. وفي نفس السياق، تمكن قسم التنظيم بقرية البرجاية من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحفر أساس على أراضي زراعية بمساحة ١٦ سهم وتم التعامل الفوري معها.

وفي السياق، تمكن قسم التنظيم بحي غرب من رصد وتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعدي، الأولى إزالة جزئية في المهد لحوائط دور أرضي بمساحة ٨٠ متر في منطقة حوض عاكف بأرض المقرقر، والحالة الثانية إزالة وفك شدة خشبية في المهد دور ثالث علوي بمساحة ١١٠ متر في منطقة حوض عاكف بأرض المقرقر، والحالة الثالثة هدم جزئي في المهد لحوائط الدور الأرضي بمساحة ١٠٠ متر وتم التعامل الفوري معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بحضور كل من دكتور هشام علي وإكرام محمود نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية ورئيس حي غرب وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا