إزالة وإيقاف 22 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات التعديات والبناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية ببني مزار نفّذت 8 حالات إزالة لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف، حيث قام على الكيال نائب رئيس المركز وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بإزالة ٣ حالات بحوض ثوما ونزلة الدليل على مساحة قيراطين، كما تمكن محمد عيد، رئيس حي غرب ومسؤول الزراعة وإدارة الازالات والإشغالات من إيقاف حالة بناء مخالف بشمس الدين وتم التحفظ على الخلاطة بديوان المركز، وكذلك إزالة حالتين بحوض واصف وحوض الخزام على مساحة قيراط وسهمين.

وقام محمد أبو الليل، رئيس حي شمال بإيقاف حالة هدم بنهاية شارع الجمهورية بدون ترخيص، وأزال حمدي عبدالله، سكرتير الوحدة المحلية بصندفا حالة تعدٍ بالبناء في المهد أرض زراعية بقرية البهنسا على مساحة قيراط، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن السيد وعرفات عبد الله نواب رئيس المركز نفّذت إزالة ٤ حالات تعدي بالبناء المخالف في المهد حيث تم إزالة عدد ٢ حالة تعدٍ بحى غرب المدينه خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية وازاله ٢ حاله تعدي بقريه بردنوها خارج الحيز العمراني بمساحه ٣ قيراط و٢ سهم، باستخدام معدات الوحده المحليه وبحضور رئيس حي غرب المدينه ورئيس مجلس قروي بردنوها ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه. وتم عمل المحاضر اللازمه للمخالفين.

وقام تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، يرافقه طه حسين نائب رئيس المركز بازالة حالة تعدى بدون ترخيص بمركز ابوقرقاص والتحفظ على معدات البناء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث أكد ئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه ابوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وأضاف اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، أنه في إطار متابعة مجهودات رؤساء القرى بمختلف القطاعات الخدمية وذلك فى اطار النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين قام على حسن الفحلى رئيس قرية دروة، بالتصدى لأعمال البناء المخالف على املاك الدولة وبدون ترخيص، حيثُ تم ازالة حالة تعدى على املاك الدولة بمساحة ٩٠ متر وازالة اعمال بناء بدون ترخيص بالدور الثانى، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أنه تم تشكيل حملة إزالة بقيادة أحمد ثابت نائب رئيس المركز وبمعاونة إدارة أملاك الدولة وإدارة التفتيش الإداري وإدارة حصر التعديات والازالات بالوحدة المحلية وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بمدينة ديرمواس، حيث تم إزالة 7 حالات تعدي بمجموع مساحة 110متر وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا