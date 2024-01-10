92 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ضبط 92 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تموينية تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين بالمنيا والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

ضبط 86 مخالفة

من جهته، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 86 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان- تصرف وتجميع)، و6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق (ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية والتي تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، وبالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع، تتم بشكل يومي بهدف فرض الانضباط التمويني وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم والمخابز البلدية المدعمة ضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصًا على صحة المواطنين وضبط ىالمخالفات ومرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشان حيالهم، مؤكدًا أنه شدد على الرقابة التموينية بتكثيف هذه الحملات سواء بأحياء المدن أو القرى التابعة.

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