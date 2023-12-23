السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 124 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات بالمنيا

جانب من حملات وزارة
جانب من حملات وزارة التموين بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 124 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، وضبط الأسواق والأسعار وضمان الالتزام بأسعار السلع الغذائية ومنع الممارسات الاحتكارية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 124 مخالفة تموينية منها 103 مخالفات في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود ميزان)، و20 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية- ذبح خارج المجازر)، ومخالفة في مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأكد وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات والتي تتم بشكل يومي بكافة مراكز المحافظة التسع بالتنسيق بين الإدارات التموينية والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، تهدف إلي فرض الأنضباط التمويني علي الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرا إلى استمرار هذه الحملات الرقابية والتفتيشية بأحياء المدن والقري التابعة.

جانب من حملات وزارة التموين بالمنيا
جانب من حملات وزارة التموين بالمنيا
جانب من حملات وزارة التموين بالمنيا
جانب من حملات وزارة التموين بالمنيا
جانب من حملات وزارة التموين بالمنيا
جانب من حملات وزارة التموين بالمنيا
جانب من حملات وزارة التموين بالمنيا
جانب من حملات وزارة التموين بالمنيا
تموين المنيا تحرير 124 مخالفة حملات علي المخابز والأسواق الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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