الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين المنيا" يضبط 215 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

ضبط مخالفات
ضبط مخالفات

تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، من ضبط 215 مخالفة تموينية متنوعة على مدار اليومين الماضيين خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق


يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 215 مخالفة تموينية على مدار اليومين الماضيين منها 150 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - تصرف وتجميع- أخري منوعة)، 65 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية- ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الحملات تتم بشكل يومي

وأكد وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات تأتي بالتعاون مع حماية المستهلك ومباحث التموين ومديتي الصحة والطب البيطري، وتتم بشكل يومي بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة، لفرض الانضباط التمويني على الأسواق والمخابز البلدية وضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع واحتياجات المواطنين وضبط محتكري السلع والمخالفات والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومحتكري السلع والمتلاعبين بقوت المواطنين

ضبط مخالفات
ضبط مخالفات
ضبط مخالفات
ضبط مخالفات
ضبط مخالفات
ضبط مخالفات
تموين المنيا ضبط 215 مخالفة حملات علي المخابز والأسواق الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

مواد متعلقة

تحرير 20 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية فى أبوقرقاص بالمنيا

إزالة 68 تعديًا ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

إصابة 15 شخصًا فى حادث مرورى بطريق بهدال بالمنيا

مسيرات لـ"التحالف الوطني" بالمنيا لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

زحام كبير على لجنة الوافدين فى انتخابات الرئاسة بنادي المنيا الرياضي

الآلاف في مسيرة حاشدة تحث على المشاركة في الانتخابات بالمنيا

أول حالة وفاة.. مسن تفيض روحه خلال التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالمنيا

المرشح الرئاسي حازم عمر لـ"الدستور": "لسنا في خناقة ونتنافس على حب مصر" (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. حاخام: التوراة تحرم وجود دولة يهودية وإسرائيل تتحدث كذبًا باسم الدين

عاجل.. تقرير: حماس ترفض التواصل بشأن تبادل جديد للأسرى

عاجل.. الزمالك يتنافس اليوم.. مواعيد مباريات الخميس 14-12-2023 والقنوات الناقلة

الأهلى يرتدى زيّه التقليدى فى مواجهة اتحاد جدة بمونديال الأندية

استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول لمواجهة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

عاجل.. تقرير أمريكى: "تحصينات مصر" تفسد خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تدمر عدة منازل فى مخيم جنين

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيًا من الضفة بينهم طفل

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف عدة مناطق فى جنوب لبنان