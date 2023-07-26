الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين المنيا": تحرير 85 مخالفة في مجالي المخابز والأسواق

ارشيفيه
ارشيفيه

حررت مديرية التموين بالمنيا 85 مخالفة متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية.

وأوضح وكيل وزارة التموين الدكتور محمود يوسف - في بيان اليوم الأربعاء، أن المخالفات تنوعت ما بين 78 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية بين إنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات و 7 مخالفات في مجال الأسواق منها بيع منتجات مجهولة المصدر أو عدم وجود شهادة صحية.

ووجه بتكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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