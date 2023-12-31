برقيات تهنئة من محافظ المنيا لكبار رجال الدولة بمناسبة العام الجديد

بعث اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، ببرقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجموع الشعب المصري، داعيا الله عز وجل أن يكلل جهودنا بالنجاح والتوفيق من أجل رفعة ورخاء مصرنا العظيمة وشعبها العريق، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، تحت القيادة السياسية الحكيمة وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وبعث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024

وجاء نص برقية تهنئة المحافظ "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد... أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالرفعة والتقدم والازدهار".



"فخامة السيد الرئيس... إنني إذ انتهز هذه المناسبة لأعبر لسيادتكم عن كامل اعتزازي وتقديري لجهودكم المخلصة وعطاؤكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة لينعم شعب مصر العزيز بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة... حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير".

من ناحية آخري كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد كرم العميد أركان حرب إيهاب بكرى المستشار العسكرى للمحافظة، عقب انتهاء مهام عمله بالمحافظة وتعيينه بأكاديمية ناصر العسكرية .



جاء ذلك بحضور د.محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، حيث أشاد المحافظ بالمجهود الكبير الذي بذله المستشار العسكري السابق خلال توليه منصبه، والأداء المتميز الذي قام به على مدار فترة عمله بديوان عام المحافظة، معربًا عن أمنياته بأن يوفقه الله في مهام عمله الجديد.