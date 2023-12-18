محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

هنأ اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز فى الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا على مدى اعتزاز جموع الشعب المصرى، وتقديرهم لما قدمة للوطن والمواطنين، من إنجازات عظيمة من أجل النهوض بمصر وتحقيق، التنمية الشاملة متمنيا للرئيس التوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، داعيا الله عز وجل ان يسدد خطاه فى تحقيق النهضة الشاملة واستكمال مسيرة العطاء فى بناء الجمهورية الجديدة.

كما وجه محافظ المنيا الشكر لأبناء محافظة المنيا، لمشاركتهم غير المسبوقه اثناء العملية الانتخابية.

فى السياق ذاته نظم حزب مستقبل وطن أمانة المنيا، مسيرة حاشدة بالسيارات، احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية، حيث انطلقت المسيرة من أمام مقر الحزب بمدينة المنيا الجديدة، مرورا بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، حتى وصلت المسيرة الى ميدان بالاس وسط المدينة.

شهد ميدان بالاس تجمعات كبيرة، من المواطنين والالعاب النارية، والشماريخ، والمزمار البلدى، احتفالا احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية.

وقد توقفت مسيرة حزب مستقبل وطن بميدان بالاس وكان يتقدمها الاتوبيس المكشوف، والتى انطلقت من أمام مقر الحزب بمدينة المنيا الجديدة، مرورا بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، حتى وصلت المسيرة الى ميدان بالاس وسط المدينة، وقد املات السيارات بأعلام مصر.

وقد شهد ميدان بالاس تجمعات كبيرة من المواطنين للمشاركة فى الاحتفالية، التى شهدت اطلاق الالعاب النارية والزغاريد، واطلاق الأغانى الوطنية، تعبيرا عن فرحة أهالى المنيا بفوز الرئيس فى الانتخابات الرئاسية.

فى سياق أخر شهدت محافظة الجيزة احتفالات من المواطنين، وخروج مسيرات بالسيارات، حاملين أعلام الدولة المصرية، احتفالا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، وذلك فور إعلان النتيجة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.



وبعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.



وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالآتي:



يطيب لي يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية بأخلص التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات التقدير والعرفان بمناسبة فوز سيادتكم في الانتخابات الرئاسية 2024 وبدء ولاية جديدة في انتخابات ديمقراطية ونزيهة شهد لها العالم بالشفافية والحرية وإن ما شهدته مصر من الاصطفاف الجماهيري أمام لجان الاقتراع بصورة حضارية سواء في الداخل أو الخارج لهو أكبر دليل على مدى حب الشعب المصري العظيم لشخصكم ووعيه وحسه الوطني الأصيل وتطلعاته لمستقبل باهر من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والرخاء.



إن ما تحقق من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية لم يكن ليتحقق إلا بفضل سياستكم الحكيمة وجهودكم المخلصة ووقوف الشعب المصري العظيم خلف قيادته ورغبته الأكيدة في تدعيم أركان الدولة من أجل الوصول بمصرنا الغالية لمكانتها بين الأمم والشعوب.

كما حرص عدد كبير من المواطنين المصريين في منطقة حدائق القبة على الخروج إلى الشوارع والميادين من أجل الاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وكانت الأغاني الوطنية وأعلام الدولة المصرية سيدة الموقف في هذا الاحتفال، ولهذا كانت هناك حالة من البهجة والسعادة اليوم في منطقة حدائق القبة.