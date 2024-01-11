الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

7 لوادر لرفع كفاءة منظومة النظافة ورصف الشوارع فى المنيا

تدعيم منظومة النظافة
تدعيم منظومة النظافة ضمن مشروعات الخطة الأستثمارية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وخاصة المشروعات الخاصة بتدعيم ورفع كفاءة منظومة النظافة واستمرار العمل بأعمال رصف الشوارع تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. 

 

وقال محافظ المنيا، إن المحافظة تسلمت دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، شملت 7 لوادر سعة 2 متر مكعب، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى النظافة العامة وتحقيق رضا المواطنين، والحفاظ على البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت مشيرا إلي أن المعدات الجديدة تضمنت 2 لودر لمدينة ملوى، و2 لودر لمدينة مغاغة، و2 لودر لمدينة المنيا، ولودر واحد لوحدة التدخل السريع بديوان عام محافظة المنيا.

 

ومن جانبه أوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز تسلمت ٢ مكبس وعدد ١ قلاب ٨ متر كتدعيم للوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي ولرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقرى لتحسين البيئة المحيطة المواطن، والتخلص من المخلفات الصلبة بطريقة آمنة وصحية، من خلال تطوير منظومة إدارة المخلفات والعمل على استدامتها وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة من الوحدة المحلية وخفض َمعدلات التلوث البيئي. 

 

كما واصلت مراكز المحافظة، تنفيذ خطة الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي، لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، بالمراكز والقرى التابعة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، أنه ضمن خطة الرصف لهذا العام تم تركيب بلاط الانترلوك بشارع التوحيد في حي جنوب المدينة، كما تم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع سليم الأول بجميع تفرعاته، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بهدف تسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالي لشوارع المدينة.

 

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق بحى غرب المدينة، بالإضافة إلى رصف عزبة الخشابة ( شارع المزارع بتفرعاته المختلفة، شارع الإضافية، شارع السادات )، ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة، لافتا إلى كشط الطبقة القديمة لبدء أعمال الرصف مع مراعاة الجودة في التنفيذ لتيسير حركة السير أمام المارة من المواطنين وقائدى المركبات والعمل على تقليل الازدحام المروري وخلق سيولة مرورية بالمدينة حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

 

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، أعمال تسوية شارع المصطفى بحى شمال المدينة تمهيدا لرصفه حيث تم توسعة الشارع بعد الانتهاء من توصيلات المرافق للشارع، تمهيدا لوضع التربة الرملية للبدء في أعمال الرصف ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق المدرجة بالخطة وفقا للمعايير والمقايسات المعلنة بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم.

تدعيم منظومة النظافة ضمن مشروعات الخطة الأستثمارية بالمنيا
تدعيم منظومة النظافة ضمن مشروعات الخطة الأستثمارية بالمنيا
تدعيم منظومة النظافة ضمن مشروعات الخطة الأستثمارية بالمنيا
تدعيم منظومة النظافة ضمن مشروعات الخطة الأستثمارية بالمنيا
تدعيم منظومة النظافة ضمن مشروعات الخطة الأستثمارية بالمنيا
تدعيم منظومة النظافة ضمن مشروعات الخطة الأستثمارية بالمنيا
المنيا مشروعات الخطة الأستث لوادر لتدعيم منظومة النظافة أستمارا خطة رصف الشوارع مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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