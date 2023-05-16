الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي.. رصف شارع الحرية بحى شمال مركز مطاي بالمنيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، استكمال خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة، تواصل الوحدات المحلية جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث.

347002190_746761137150800_4280845768654581543_n

من جانبه، تابع المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، أعمال الرصف لشارع الحرية من بداية شارع المركز وحتى مدرسه التجارة بحى شمال المدينة وشارع خلف مدرسه التحرير الإعدادية بنات، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية بمطاي.

347005989_989821978685655_897122586632409916_n

وقال رئيس المركز والمدينة، إن عملية الرصف تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم والمحافظات المجاورة.

347095322_639419310887495_6402097748423238834_n

وأضاف رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه تم البدء في أعمال الرصف لشارع الجلاء من بداية حي شرق وحتى كوبرى الشيخ عبدالمنعم الحبشى بحي شرق المدينة، حيث تتم الأعمال عن طريق وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا.

347231415_981716422835514_543489768302596443_n

وأكد رئيس المركز، أن مركز مطاى يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتبارة قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة، مؤكدًا أنه خلال أيام قليلة قادمة سيكون هناك تغيير حقيقي بالمدينة بعد الانتهاء من أعمال الرصف لكافة الشوارع.

347406268_559044136364780_8987244555523856509_n
347264134_1993958067611043_3886983659761408809_n
347262618_260922769656950_7267533713549851332_n
347255928_1187607471927902_1243685039158548733_n
رصف شارع الحرية مدينة مطاي بالمنيا الخطة الأستثمارية للعام المالي 2022 2023 المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

برئاسة السيسى.. "الأعلى للاستثمار" يوافق على 22 قرارًا مهمًا بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية

الرئيس السيسى يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله

السجن 3 سنوات لتاجر مخدرات يروج 7 أصناف ببورسعيد

محافظ دمياط تفتتح مدرسة تمريض احتفالًا بالعيد القومى للمحافظة

مدير "أشتوم الجميل": المحمية بنك للتنوع البيولوجي والجينات الوراثية

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتائج الامتحانات 2023 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"