ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي.. رصف شارع الحرية بحى شمال مركز مطاي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، استكمال خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة، تواصل الوحدات المحلية جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث.

من جانبه، تابع المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، أعمال الرصف لشارع الحرية من بداية شارع المركز وحتى مدرسه التجارة بحى شمال المدينة وشارع خلف مدرسه التحرير الإعدادية بنات، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية بمطاي.

وقال رئيس المركز والمدينة، إن عملية الرصف تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم والمحافظات المجاورة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه تم البدء في أعمال الرصف لشارع الجلاء من بداية حي شرق وحتى كوبرى الشيخ عبدالمنعم الحبشى بحي شرق المدينة، حيث تتم الأعمال عن طريق وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا.

وأكد رئيس المركز، أن مركز مطاى يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتبارة قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة، مؤكدًا أنه خلال أيام قليلة قادمة سيكون هناك تغيير حقيقي بالمدينة بعد الانتهاء من أعمال الرصف لكافة الشوارع.