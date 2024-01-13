السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين المنيا" يضبط 161 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 161 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تموينية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة، والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.
 

وأكد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين بالمنيا والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 140 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن – توقف عن الانتاج -أخري مخابز)، و21 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر – ذبح خارج السلخانة – عدم وجود تراخيص)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية والرقابية علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمخابز البلدية، تأتي بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وبالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع وتتم بكافة أحياء المدن والقري التابعة لها بشكل يومي، وذلك لفرض الأنضباط التمويني على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا عيل صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم مشيرا إلي أنه وجه الرقابة التموينية بتكثيف هذه الحملات.

حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا
تموين المنيا ضبط 161 مخالفة حملات علي المخابز والأسواق الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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